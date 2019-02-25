التخطيط للعطلات عبء على الشباب

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة حديثة أطلقها الموقع الإلكتروني «هوتيلز دوت كوم» أن المسافرين الشباب يعانون من الوقت الطويل الذي تستغرقه عملية البحث عن الرحلات والإجراءات المملة التي لا تنتهي أثناء تخطيطهم لعطلاتهم.

وذكرت الدراسة أن ما يقارب ثلث مسافري جيل الألفية ونسبتهم 36% يقولون إن التخطيط للعطلات يمثل أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة لهم، وهذا لا يعد مفاجئاً، حيث يقضي مسافر من أصل 7 مسافرين أكثر من 20 ساعة في عملية البحث قبل القيام بحجوزات العطلة، مما لا يترك وقتاً كافياً لالتقاط الصور أو الخروج للتنزه. وقام 42% من المسافرين بإدراج تفاصيل خاطئة عن حجوزات العطلة أو تواريخ غير صحيحة ذلك لكون عملية التصفح معقدة للغاية.

وقال آدم جاي، رئيس «هوتيلز دوت كوم»: «تمّ تقييم الفنادق من قبل الضيوف أنفسهم الذين أقاموا فيها، حيث قمنا بتحليل ما يصل إلى 25 مليون تقييم لإيجاد أفضل الفنادق. حان الوقت لبدء التصفح والاختيار فوراً بدلاً من البحث الذي يستغرق وقتاً لا ينتهي».