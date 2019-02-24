«سامسونغ» تتيح الطلب المسبق على «إس 10» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سامسونغ» الخليج للإلكترونيات، أمس، إطلاق خدمة الطلب المسبق على هواتف سامسونغ «غالاكسي إس 10» و«غالاكسي إس 10 إي» حتى 2 مارس المقبل في الإمارات، وذلك لدى تجار التجزئة الرئيسيين وعلى الموقع الإلكتروني لسامسونغ.

وسيمنح الطلب المسبق لهواتف مجموعة غالاكسي إس 10 الفرصة للمستهلكين ليكونوا من بين الأوائل الذين سيستمتعون بشاشة العرض السينمائية الجديدة والكاميرا الفريدة من نوعها في القطاع.

إضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء الذين طلبوا الجهاز مسبقاً وبحسب الجهاز الذي يطلبونه، على ساعة «غالاكسي ووتش» أو سماعات «غالاكسي بودس»، كما سيحصل العملاء الذين يتقدمون بالطلب المسبق عن طريق الإنترنت على ضمان ممدد لمدة سنتين للحماية من الحوادث، إضافة إلى حسم بقيمة 50% على الإكسسوارات، والقدرة على مبادلة الهواتف القديمة وغيرها من المزايا، علماً أن الكمية محدودة وسيتم توزيع الأجهزة على أساس أسبقية الحجز.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتحركة في شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات: «يسعدنا إطلاق جهاز يتجاوز توقعات العملاء ويمنحهم إمكانات تفوق الخيال».