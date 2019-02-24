استطلاع «البيان الاقتصادي»: معارض الأعمال تقفز بإشغالات الفنادق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشف استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها وكذلك على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» إجماع عينة كبيرة من القراء على أن سياحة الأعمال والمعارض تساهم بشكل كبير في رفع إشغالات فنادق الدولة لمستويات قياسية، ولا سيما مع تدفق الآلاف من الزوار على فعاليات هامة، مثل معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» بأبوظبي و«جلفود» بدبي.

وقال مسؤولون في فنادق وخبراء سياحيون إن الفترة الراهنة تشهد معدلات إشغال قياسية في فنادق أبوظبي ودبي وصلت إلى 100% في الكثير من الفنادق المحيطة بمركز المعارض في الدولة مع استضافتها لفعاليات وأحداث هامة مثل «آيدكس» و«جلفود». وتوقع المسؤولون استمرار حالة النشاط التي تشهدها فنادق العاصمة خلال الأسابيع القادمة مع وجود عدة أحداث وفعاليات هامة ما يبشر بموسم سياحي قوي في الدولة.

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق «رامادا» داون تاون أبوظبي، إن الفترة الحالية تشهد إشغالات مرتفعة في كافة فنادق الدولة مع تدفق الآلاف من الزوار للمشاركة في المعارض والفعاليات التي تقام على أرض الدولة وعلى رأسها معرض «آيدكس» الذي عقد الأسبوع الماضي ويعد واحدة من أضخم المنصات في المنطقة المخصصة للصناعات العسكرية والدفاعية.

من جانبه، قال مصطفى صقر، المدير العام لفندق سانت ريجيس أبوظبي، إن ارتفاع معدلات الإشغال في فنادق الدولة يرجع إلى الفعاليات المتنوعة العديدة التي تساهم في زيادة الطلب على الفنادق، مشيراً إلى أن الدولة تحولت إلى مركز عالمي يضج بالفعاليات.