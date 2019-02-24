فندق تلال ليوا يستعد لاستقبال السياح في الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

يستعد فندق «تلال ليوا» بمنطقة الظفرة في أبوظبي لاستضافة السياح خلال فصل الشتاء لنيل تجربة عائلية مميزة في أرجاء صحراء الربع الخالي الأخاذة.

وعلى بعد ساعتين فقط من مدينة أبوظبي، يرحب الفندق الصحراوي الفخم بجميع الضيوف لقضاء عطلة مليئة بالتشويق والمغامرة حيث يقدم لهم تجربة متعة واسترخاء شاملة، ويمتاز «تلال ليوا» بغرفه ذات الإطلالة المذهلة، كما أنها مجهزة بالكامل مع تلفاز إل سي دي، ولوازم استحمام، وخدمة «وافي فاي» مجانية عالية السرعة، ومرافق صنع الشاي والقهوة، وخدمة الغرف على مدار 24 ساعة. كما يضم الفندق ثلاثة مطاعم فاخرة تقدم أشهى المأكولات المحلية والعالمية بكافة أنواعها.

وبإمكان الضيوف التمتع بالعديد من النشاطات الصحراوية المميزة المناسبة لكافة الأعمار، حيث تختلف المغامرات وتتنوع لتشمل التزلج على الرمال، وكرة القدم الصحراوية.