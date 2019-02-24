الابتكار يعزز مكانة موانئ دبي عالمياً

المصدر: دبي- لؤي عبدالله

تسعى مجموعة «موانئ دبي العالمية» إلى الاستفادة من آخر الابتكارات والتقنيات الذكية لتعزيز مكانتها العالمية على صعيد النقل البحري.

وكشفت «موانئ دبي العالمية» مؤخراً عن مشروع مشترك دولي مع مجموعة «إس إم إس جروب» المتخصصة في الهندسة الصناعية، والذي سيسهم في تغيير طريقة مناولة الحاويات في الموانئ عبر نظام تخزين جديد وذكي سيتمّ تطبيقه للمرة الأولى في محطة الحاويات رقم (4) في ميناء جبل علي، استعداداً لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وأفادت بأن نظام التخزين بالمنصات المرتفعة «إتش بي إٍس» طورته شركة «أموفا»، بغرض مناولة اللفائف المعدنية التي تزن نحو 50 طناً ضمن رفوف يصل ارتفاعها إلى 50 متراً على مدار الساعة، ويضع النظام الجديد كل حاوية في حجرة رف فردية، ويتم تخزين الحاويات في 11 طابقاً من الرفوف، ما يسهم في زيادة السعة 200% مقارنة بمحطات الحاويات التقليدية في أقل من ثلث المساحة.

ونتيجة لهذا النظام يمكن الوصول إلى كل حاوية بشكل منفصل دون الحاجة إلى تحريك الحاويات الأخرى، ما يتيح الاستفادة من ساحة المحطّة بنسبة 100%.

من جهة أخرى، تتقدم «موانئ دبي العالمية» في خطوة استباقية لتحجز مقعد الريادة في مقدمة الداعمين والمستخدمين لتقنية «هايبرلوب» عبر العمل الجدي على تحويل هذه التقنية المستقبلية من إطار النظرية إلى التطبيق العملي، لتطلق الشركة بذلك الوجه الجديد الأكثر تقدماً والأسرع إنجازاً لسلسلة الإمداد والنقل في العالم.

وتدشن مجموعة «موانئ دبي العالمية» عبر هذا المشروع الرائد الانتقال إلى مستقبل جديد لصناعة النقل العالمية، لتتقدم المجموعة بذلك كافة المشغلين الدوليين للموانئ والمحطات البحرية والبرية في الدخول إلى عصر النقل فائق السرعة، والذي ينتظر أن يغير بنية قطاع النقل عبر العالم بشكل جذري.

وتدعم مجموعة موانئ دبي العالمية بهذا المشروع المستقبلي قدرتها على تقديم مزايا تنافسية رائدة لعملائها، على صعيد اختصار الزمن اللازم إنجاز عملياتهم التجارية من خلال نظام النقل فائق السرعة، لتمكينهم من زيادة العائد المالي لهذه العمليات بنسب قياسية، لتتمكن المجموعة من التقدم مستقبلاً إلى المركز رقم 1 عالمياً.

كما مثلت منصة الابتكار نقطة جذب بما وفرته من معلومات قيمة ونماذج عن الابتكارات التي توظفها موانئ دبي العالمية في مرافقها حول العالم لتأمين استمرار حصول المستهلكين على احتياجاتهم بشكل سلس وآمن ومُجدٍ اقتصادياً.

ومن ضمن الابتكارات التي تسلط موانئ دبي العالمية الضوء عليها في المنصة، نموذج لنظام إدارة ومراقبة الإرهاق الذي يتم تركيبه في الشاحنات والآليات المتحركة لإبقاء السائقين يقظين خاصة خلال المناوبات الليلية، ومن ضمن المعروضات أيضاً جهاز استشعار الاهتزاز يقيس مستويات الاهتزاز على ثلاثة محاور توفر معلومات عن الظروف المعيبة في الآليات من أجل اتخاذ إجراءات استباقية والتخفيف من مخاطر الأعطال، إضافة إلى برنامج موانئ دبي العالمية للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط من خلال تركيب 154 ألف وحدة تقدمان 63 غيغاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة كل عام، وهو ما يكفي لإنارة أكثر من 4600 منزل سنوياً.

وتقدم موانئ دبي العالمية - الإمارات أكثر من 200 خدمة عبر شبكة الإنترنت، بحيث يمكن للموردين والمصدرين تخليص البضائع ودفع الرسوم الخاصة بها، وحجز وسائل نقلها عبر منصة دبي التجارية الإلكترونية التي تقدم تدفق أعمال سلس لتسهيل التجارة.