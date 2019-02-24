180 ألف شركة جديدة في بكين 2018

المصدر: بكين - د ب أ

شهدت بكين زيادة في أعداد شركاتها العام الماضي، حيث تم تسجيل 180 ألف شركة جديدة، وفقاً للسلطات المحلية. وذكرت وكالة أنباء «شينخوا»، أنه رغم أن العديد من الشركات انتقلت إلى أماكن أخرى وسط جهود بكين لنقل الأنشطة غير الملائمة للعاصمة إلى خارج المدينة، فقد ارتفع عدد الشركات المسجلة بواقع 6.5%، ليصل إلى 1.65 مليون شركة بنهاية 2018، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة تنظيم السوق لبلدية بكين.

وأشارت الأرقام إلى أن إجمالي رأس المال المسجل للشركات بلغ 38.38 تريليون يوان (5.7 تريليونات دولار) بزيادة 9.7% مقارنة بعام 2017. ومع تسجيل 180 ألف شركة جديدة في بكين العام الماضي، يكون المتوسط اليومي لتسجيل الشركات في بكين قد بلغ 790 شركة يومياً.

وقبل خمسة أعوام، أطلقت بكين استراتيجية لدمج تنمية بكين وتيانجين وخبي لإقامة نموذج ذي هيكل اقتصادي أفضل.