الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تدشن رحلاتها إلى مطار العين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مطارات أبوظبي اليوم عن بدء الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، الناقل الوطني في باكستان، تسيير رحلات تربط بين مطار "بيشاور" الباكستاني ومطار العين الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الجمعة والأحد.

واستقبل المطار الذي يعدّ ثاني أكبر المطارات في إمارة أبوظبي، الرحلة الأولى للشركة من مطار "بيشاور" الدولي يوم الجمعة 22 فبراير في تمام الساعة 10:35 بالتوقيت المحلي، وذلك وسط مراسم استقبال رسمية احتفاءً بهذه المناسبة.

وبهذا الصدد، قال مارتن دي غروف الرئيس التنفيذي التجاري في "مطارات أبوظبي": "تعتبر باكستان واحدةً من بين أكبر وأهم الوجهات بالنسبة لنا في مطارات أبوظبي، ويسُرنا بدء تسيير هذه الرحلات الجديدة التي ستنقل المسافرين بمعدل رحلتين في الأسبوع، حيث ستُسهم هذه الخطوة في تعزيز شبكة ربط مطار العين الدولي، بما يرتقي بمستوى الخدمات ويعزز من مستويات الربط تلبية لتطلعات المسافرين، ونتطلع إلى مواصلة بناء شراكات جديدة لتلبية الطلب المتنامي في السوق".

وستقوم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية بتشغيل الرحلات على متن طائراتها من طراز "إيرباص 320-200"، والتي تضم ثمانية مقاعد ضمن الدرجة الاقتصادية الفاخرة و150 مقعداً ضمن الدرجة الاقتصادية. وستغادر الرحلات أيام الجمعة والأحد من مطار بيشاور الدولي عند الساعة 8:10 بالتوقيت المحلي لتصل مطار العين الدولي عند الساعة 10:10 بالتوقيت المحلي، في حين تنطلق رحلات العودة إلى بيشاور عند الساعة 11:10 بالتوقيت المحلي لتصل عند الساعة 15:10 بالتوقيت المحلي.

كما علق السيد أرشاد مالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الدولية الباكستانية: "إن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تخوض مرحاة انتقالية حالياً، حيث تسعى لتقديم أفضل الخدمات لعملائها. ومن ضمن هذه الخدمات هو تقديم ربط مريح للمسافرين ورحلات مباشرة بين العديد من المدن في منطقة الخليج والسعودية والوجهات الرئيسية في الباكستان. وتعد مدينة العين سوق قوية بالنسبة لنا، فقد شهدنا طلب متزايد من الجالية الباكستانية المحلية للبدء برحلات مباشرة بين العين وبيشاور"

وأضاف مالك: "وتقوم الخطوط الجوية الباكستانية بتوسيع شبكتها، حيث ستقوم قريباً بإطلاق وجهات جديدة ورحلات إضافية على الوجهات الحالية، وذلك بهدف تعزيز ربط شبكتنا."