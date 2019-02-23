فلاي دبي.. خطط توسعية متواصلة

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

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نجحت دبي في خطط توسعاتها خلال العام الماضي وتستمر على نهجها مستقبلاً على الرغم من التحديات التي واجهت صناعة النقل الجوي، الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والظروف الإقليمية في المنطقة.

7

طائرات تسلّمتها فلاي دبي العام الماضي من طراز بوينغ 737 ماكس

4

طائرات أحالتها الناقلة إلى التقاعد من طراز بوينغ 737

3

وجهات دشنتها فلاي دبي في 2018 هي هلسنكي وكاتانيا وكاراكوف

9.4 %

حصة العائدات الإضافية من إجمالي العائدات التي حققتها الناقلة

29.8 %

حصة تكلفة الوقود من إجمالي التكاليف التشغيلية للناقلة العام الماضي

11

مليون مسافر نقلتهم فلاي دبي عبر شبكة وجهتها

70

مليون مسافر عبر فلاي دبي منذ انطلاق عمليات الشركة

4 %

حصة الناقلة من سوق الرحلات بين دبي والهند

43

حصة فلاي دبي من الزيادة في أعداد المسافرين بين دبي وروسيا