خبراء التجميل يلتقون في دبي أبريل المقبل

المصدر: دبي - البيان

أكد منظمو معرض عالم الجمال «بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2019» في شركة «ميسي فرانكفورت»، نمو الدورة المقبلة من المعرض، التي من المتوقع أن تكون الأكبر والأكثر شمولاً لأدوات ومعدات التجميل والزينة واللياقة البدنية ومنتجات العناية بالبشرة في المنطقة، حيث تتضمن برنامجاً جديداً يعرض أبرز الفعاليات المهمة والدائمة، إضافة إلى قائمة من العارضين المميزين.

وينتظر أن يشارك في المعرض أكثر من 1750 عارضاً من 62 دولة، ويقام في الفترة من 15 إلى 17 أبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، كما يشارك في المعرض 27 جناحاً وطنياً ويغطي ستة أقسام منتجات، كما يتضمن برنامجاً مكتظاً بالفعاليات الخاصة.

وقالت إيلين أوكونيل، مديرة المعرض، إن مساحة المعرض قريبة بالفعل من حجزها بالكامل، مع العمل على خطط نهائية لتنظيم دورة القيمة المضافة الأكثر شمولاً في 24 عاماً، وأضافت: «كل عام مرّ كان ركيزة ثورية لمعرض بيوتي ورلد الشرق الأوسط، وهو ما ينطبق على دورة 2019».