تراجع مؤشر ثقة المستثمرين في ألمانيا

المصدر: ميونيخ - د ب أ

تراجع مؤشر «إيفو» لثقة المستثمرين في ألمانيا هذا الشهر بنسبة 0.8 نقطة مقارنة بيناير الماضي ليصل إلى 98.5 نقطة.

وأعلن معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية في ميونيخ أن هذا أعلى تراجع يسجله المؤشر منذ ديسمبر 2014، وهو التراجع السادس على التوالي. وقال رئيس المعهد كليمينس فوست: «المخاوف بين القيادات الاقتصادية تتزايد. النشاط الاقتصادي الألماني لا يزال ضعيفاً».

وفي سياق متصل، أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ثبات الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد بأوروبا من دون تغيير في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق. وكان الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.2% في الربع الثالث 2018، وبهذه النتائج يكون الاقتصاد الألماني قد نجا بالكاد من الدخول في دائرة الركود الاقتصادي الذي يتحقق في حالة حدوث انكماش لربعين سنويين متتاليين.