راشد الهاجري..«بطل خارج الظل»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وضع راشد سعيد الصفران الهاجري نصب عينيه أن يصبح طياراً، لكن للحياة أحياناً حكمتها، فلم يتوقف حلم راشد في العمل في مجال الطيران عند أول عقبة، بل زاده ذلك إصراراً على تحقيقه. كان للاختيارات التي اتخذها راشد دور كبير في توجيهه من قمرة القيادة إلى عنبر طائرات الشحن في الاتحاد.

وبعد خضوعه لبرنامج تدريبي مكثّف جاب خلاله شبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران، نجح راشد سعيد الصفران الهاجري في التأهل لتولي مهامه كمسؤول عن تحميل الشحنات في الطائرات. وهو الآن أول إماراتي يشغل هذا المنصب في المجموعة.

مهام

يحمل راشد على عاتقه مهام معقدة مثل التخطيط لتوزيع الحمولة داخل طائرات الاتحاد للطيران، وحساب مركز الكتلة في الطائرة استناداً إلى عملية توزيع الثقل، وكم من الوزن يمكن أن تحمله كل حجرة بأمان. كما يعمل مسؤولو تحميل الشحنات مثل راشد، إلى جانب التأكد من سلامة الطائرة وطاقم الرحلة، على ضمان توضيب البضائع بكفاءة عالية للاستفادة من المساحة المتوافرة بالشكل الأنسب.

تُسلّط حملة الاتحاد «أبطال خارج الظل» الضوء على أفراد أسرة مجموعة الاتحاد للطيران ممن اختاروا أن يمضوا أبعد مما تقتضيه واجباتهم اليومية الاعتيادية.

وتوفر هذه الحملة إطلالة قريبة على ثقافة الاتحاد للطيران، محتفية بالفرص والأدوار الأقل شهرة في قطاع الطيران الذي يشهد ازدهاراً كبيراً في أبوظبي.

وتعد شركة الاتحاد للشحن، ذراع الشحن في مجموعة الاتحاد للطيران، واحدة من أفضل مزودي خدمات الشحن الجوي اللوجستية في القطاع، مع مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتخصصة في الشحن الجوي.