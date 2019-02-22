الصناعات العسكرية الإماراتية تزخر بابتكارات متميزة

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

تزخر الصناعة العسكرية الإماراتية بابتكارات متميزة ما يدفعها لاحتلال مراكز مرموقة في صناعة التسليح العالمية. ويعد تطوير منظومة تسليح طائرة «بلاك هوك الهجومية» واحداً من أهم ابتكارات المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة «أمرك» والتي أشاد بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويعد مشروع تطوير منظومة التسليح بالطائرة واحداً من أهم المشاريع التي حقق فيها المركز نجاحاً متميزاً، وتم تمويله من الطيران المشترك التابع للقوات الجوية، وجرى تطويره بإبداع أيادٍ مواطنة، ما جعل المركز هو المؤسسة الوحيدة في العالم التي لديها امتياز في تسليح هذه الطائرة العمودية.

ونجح مركز «أمرك» في ابتكار حلول لتطوير منظومة التسليح في طائرة «البلاك هوك الهجومية» ليتسنى لها حمل أنظمة تسليح متكاملة من الصواريخ بأنواعها الموجهة حرارياً وبالليزر والمضادة للدروع والرشاشات متعددة الأغراض، وبذلك تسطر الإمارات صفحة ناصعة البياض في تطوير هذه الطائرة، ويشكل إبداعها وابتكارها النموذج الأكثر تقدماً وتطوراً في فصيلة طائرات البلاك هوك على مستوى العالم، خاصة بعد أن تم إدراج منظومة التسليح المتكاملة على طائرة «البلاك هوك الهجومية» لتفي بالمتغيرات والمتطلبات التي تشهدها ساحة القتال والعمليات الحربية.

وبجهد مضنٍ وعمل ابتكاري وإبداعي نجح مهندسو وموظفو المركز في تطوير قدرات طائرة البلاك هوك بما فيها تطوير نظام التسليح للطائرة وتحويلها إلى طائرة هجومية قتالية، بالإضافة إلى مهامها العملياتية الأخرى، الأمر الذي أهل المركز ممثلاً للإمارات في الحصول على حقوق الامتياز، كما أنه هو المطور لهذه المنظومة بالتعاقد مع شركة لوكهيد مارتن (سيكورسكي للخدمات الجوية) ليصبح مركز أمرك هو المركز الوحيد المؤهل لتركيب منظومة التسليح المتميزة في المنطقة.

واجتازت منظومة التسليح المتكامل على طائرة «البلاك هوك الهجومية» سلسلة من اختبارات جوية وأرضية وتجارب ميدانية تحاكي عمليات حية لضمان سلامة وأمان ميكانيكية عمل المنظومة ودقة التصويب ورمي الأهداف لتكون في أعلى مستويات الجاهزية ومواصفات الجودة، ونجح المركز في تطوير عدد 6 طائرات في «أمرك» الشريك الاستراتيجي للقوات المسلحة، ويجري العمل على تطوير أعداد إضافية لتكون «أمرك» الإماراتية الشركة الرائدة عالمياً في تجهيز طائرات «البلاك هوك الهجومية» لدخول العمليات العسكرية. ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في العالم الذي يتم من خلاله تطوير أول طائرة بلاك هوك ذات مهام قتالية وهجومية.

والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة «أمرك» هو شركة مشتركة مملوكة من قبل شركة مبادلة وشركة الإمارات للصناعات العسكرية بنسبة 60% وشركة لوكهيد مارتن وشركة سيكورسكي للخدمات الجوية (شركة تابعة للوكهيد مارتن) بنسبة 40%، ويختص المركز بصيانة جميع الطائرات التابعة للقوات المسلحة كاملاً، حيث يشمل عملياته الصيانة الأولية والثانوية والكاملة مع المقدرة على تطوير قمرة القيادة أو بعض التطويرات في الطائرات بالتعاون مع المصنعين الرسميين، كما أن المركز يمثل قاعدة مهمة للإمارات عبر خلق القدرات والكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذا القطاع بنجاح سواء كانت عمليات صيانة أو إصلاح أو حتى تصنيع.