سامسونغ تكشف هاتف «غالاكسي فولد»

المصدر: سان فرانسيسكو ــ البيان

دشنت شركة سامسونغ للإلكترونيات، أمس، فصلاً جديداً في تاريخ الهواتف الذكية، بكشفها النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي (غالاكسي فولد)، وقالت الشركة في بيان أمس، إنها ستطلق في أبريل هاتفاً ذكياً قابلاً للطي، مع تطبيقات من فيسبوك وألفابت، مصممة خصيصاً للهاتف الجديد.

وقال مسؤولون في سامسونغ إن هاتف (غالاكسي فولد)، سيبلغ سعره 1980 دولاراً أمريكياً عندما يطرح للبيع في السادس والعشرين من أبريل. وستبلغ شاشة العرض بالهاتف الجديد 4.6 بوصات، عندما تكون مطوية، وتصل إلى 7.3 بوصات عندما تكون ممدودة.

وقالت سامسونغ إنها تعمل مع فيسبوك ومايكروسوفت لإيجاد نسخ خاصة من تطبيقاتهما الشهيرة، تناسب شاشة العرض في هاتفها الجديد.

وقد يساعد الجهاز الجديد سامسونغ، أكبر صانع للهواتف المحمولة في العالم، في منافسة منافسين مثل أبل وهواوي تكنولوجيز الصينية، وكلاهما تبيع هواتف ذكية فاخرة.

وقالت سامسونغ إنها طورت عمليات تصنيع جديدة لمفصل الهاتف، وشاشة العرض المرنة للسماح بفتحه وغلقه مئات آلاف المرات.