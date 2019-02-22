حارة سرعة بلا حد أقصى في كاليفورنيا

المصدر: لوس أنجليس- د ب أ

قدم جون مورلاش عضو مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا الأمريكية مشروع قانون، يستهدف إضافة حارات جديدة إلى اثنين من الطرق السريعة في الولاية، بحيث تكون سرعة السيارات على هذه الحارات بدون حد أقصى.

وبحسب موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات، فإن مشروع القانون لم يحدد الطريقين اللذين سيتم إضافة الحارات المفتوحة إليهما، في حين ذكرت تقارير محلية أن الطريقين هما «إنترستيت 5» و«ستيت روت99»، حيث يصل طول الطريق الأول إلى 240 ميلاً في حين يصل طول الطريق الثاني 230 ميلاً.

ووفقاً لمشروع القانون، سيتم توفير تكاليف إنشاء الحارات الجديدة من صندوق خفض الانبعاثات الغازية في ولاية كاليفورنيا، ولم يقدم السيناتور تقديرات لتكلفة لمشروع، لكنه قال: إن الولاية تمتلك بالفعل الموارد اللازمة لإنشاء هذه الحارات.

ويستهدف مشروع القانون الحد من الزحام المروري، وبالتالي تقليل كميات الانبعاثات الغازية من السيارات، إلى جانب تطبيق حل سريع وسهل للزحام على وسائل النقل مقارنة بمشروع خط القطار فائق السرعة الذي سيكتمل في 2033.