تقاعد رئيس سلطة النقد في هونغ كونغ

من المقرر أن يتقاعد في شهر أكتوبر المقبل الرئيس التنفيذي للسلطة النقدية في هونغ كونغ (البنك المركزي) نورمان تشان، الذي قام بتوجيه النظام المالي فيها في أعقاب الأزمة العالمية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن حكومة هونغ كونغ القول أمس في بيان: إن نورمان سوف يتقاعد في الأول من أكتوبر المقبل.

وأضافت الحكومة في البيان أن وزير المالية بول تشان سوف يترأس لجنة لاختيار من يخلف نورمان.

وكان تشان قد تولى رئاسة البنك المركزي في هونغ كونغ في أكتوبر 2009، عقب انهيار بنك ليمان برازرز هولدينجز. ومنذ ذلك الحين، تطورت هونغ كونغ لتصبح مركزاً للمستثمرين الأجانب، كما ارتفعت أسعار العقارات لمستويات قياسية بالإضافة لارتفاع معدلات الفائدة مجدداً.

وقال وزير المالية «إنني أحترم رغبته وقراره الخاص بالتقاعد بعد انتهاء الفترة الثانية لرئاسته للبنك». هونغ كونغ- د ب أ