فوانيس الربيع الصيني تضيء منطقة ميدان في دبي

المصدر: دبي - البيان

استضاف المطوّر العقاري «أورينتال بيرلز» احتفالات مهرجان فوانيس الربيع بموقع مشروع «تونينو لامبورغيني ريزدنسز دبي» الأيقوني في منطقة ميدان.

يعتبر مهرجان فوانيس الربيع من أشهر المهرجانات الصينية القديمة، التي تقام في اليوم 15 من الشهر الأول بالتقويم الصيني، ويمثل اليوم الختامي بالاحتفالات التقليدية للسنة الصينية الجديدة، كما أنه يعد أول حدث ضخم يقيمه المطوّر العقاري للجالية الصينية، التي تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات، لاسيما في مجال الاستثمار بسوق العقارات الفخمة.

وشمل الحدث إحياء حفل استقبال متميز خلال الفترة المسائية تخللته عروض الأسود الراقصة وغيرها من الاحتفالات التقليدية في موقع المشروع المرتقب الذي تتجاوز مساحته 4.6 ملايين قدم مربعة. وحضر الحفل نخبة من كبار الشخصيات، وأعضاء النادي الصيني الاجتماعي وغيرها من المؤسسات الصينية البارزة الأخرى.

وفي هذا السياق، أعلن المطوّر العقاري أن مشروع «تونينو لامبورغيني ريزيدنسيز دبي» يشهد تطوراً بوتيرة متنامية، حيث تجري الآن أعمال صب الخرسانة بالطابق الأول على قدم وساق.

وسوف يعزز المشروع عند اكتماله القطاع العقاري في دبي بباقة متفردة من شقق التمليك الفاخرة المستوحاة من إرث تونينو لامبورغيني العريق، وما تتمتع به من خطوط نقية واضحة، وأعلى معايير الجودة في التشطيبات واللمسات النهائية.

وقال ما جولونج، الرئيس التنفيذي لشركة «أورينتال بيرلز»: «يسرنا الإعلان بأنّ مشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسيز دبي يتقدم بخطى سريعة جداً، حيث شهد تطوراً كبيراً خلال شهرين فقط من إطلاقه.

كما يسعدنا مشاركة هذه المستجدات خلال مهرجان فوانيس الربيع، الذي يمثّل مناسبة احتفالية مبهجة تعكس الرخاء والصحة الجيدة على مرّ الأزمان. نحن على يقين بأنّ 2019 سيمثل عاماً حافلاً بالمزيد من الإنجازات الرائعة ضمن مشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسيز دبي الفريد وغير المسبوق بدولة الإمارات».