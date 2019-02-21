الابتكار في الإمارات يمتد لتقنيات الصناعات الدفاعية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

لم يقتصر الابتكار في دولة الإمارات على الصناعات التقليدية فقط، بل امتد ليشمل كافة النواحي الدفاعية والعسكرية، من خلال أجهزة ومنتجات متطورة، شملت طائرات وهواتف مشفرة، وذخائر وأسلحة تنافس نظيرتها العالمية، تم عرضها خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» بالعاصمة أبوظبي.

وحرصت الشركات الوطنية خلال مشاركتها في المعرض، على دعم المراكز الابتكارية، حيث أبرمت كل من مجموعة إنترناشونال جولدن جروب «آي جي جي»، ومجموعة «نورينكو» الصينية، اتفاقية تعاون استراتيجي، لإنشاء مركز للابتكار في العلوم والتكنولوجيا الدفاعية، والذي سيتم افتتاحه في مجمع آي جي جي الصناعي، بمنطقة العجبان في أبوظبي.

وتندرج هذه المبادرة، ضمن سياسات دولة الإمارات الرامية إلى تنمية مستوى البحث العلمي والمعرفي، كمهمة أساسية، ضمن رؤيتها الوطنية الشاملة للتحول العلمي والتكنولوجي بحلول عام 2020. وتماشياً مع خطة العمل الخاصة بالابتكار العلمي والتكنولوجي ونقل المعرفة، وأكد خبراء من «نورينكو» الصينية، بناء عدة مراكز للابتكار حول العالم، منهم المحطة الرئيسة في العاصمة أبوظبي.

وتؤكد الاتفاقية المبرمة، مبدأ التعاون والشفافية بين كافة الأطراف، والالتزام بالمشاركة في مجالات البحث والتطوير في مجال التصنيع العسكري، لتشمل أنظمة الأسلحة التكتيكية والمعدات العسكرية والذخيرة بكافة أنواعها، ومنها الذخيرة الذكية.

وتشمل كذلك تطوير أنظمة الطائرات بدون طيار، والمركبات الأرضية غير المأهولة، والقوارب المائية غير المأهولة. ويشمل نطاق التعاون، تطوير أنظمة الدفاع المحلية، واختبار الأنظمة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، ونقل المعرفة وتكنولوجيا التصنيع العسكري.

ومن الأهداف الرئيسة لمركز الابتكار المزمع إنشاؤه، إجراء البحث وتطوير على الأنظمة الدفاعية، والتي من شأنها تلبية احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة بالدول المجاورة.

هذا بالإضافة إلى توفير كافة المتطلبات اللازمة لتطوير المنتجات المطلوبة، ابتداء من تصميم المنتج، وإدارة عملية البحث والتطوير ونقل المعرفة، إدارة الإنتاج وتكامل الأنظمة، ومواكبة التكنولوجيا الدولية الحديثة، وإدراجها في التصنيع المحلي.