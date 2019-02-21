إطلاق خدمة «أبل باي» في السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

أطلقت «أبل» خدمة «أبل باي» في السعودية للمرة الأولى، في خطوة لنشر وتوسيع خدماتها عالمياً. وأصبحت الخدمة متاحة للمستخدمين في أرجاء المملكة، وذلك عبر مصرف الراجحي.

وتتيح خدمة «أبل باي» التمتع بفوائد بطاقات البنوك، وذلك من خلال استخدام أي من أجهزة شركة «أبل» سواء كان «آيفون» أو الساعات الذكية أو «أيباد»، أو حواسيب «ماك».

وأشارت شركة «أبل» إلى أن معلومات بطاقة الشراء بأمان كونها لا يتم تخزينها على الجهاز أو يتم مشاركتها عند القيام بعمليات الدفع. وهناك طرق عديدة للدفع منها باستخدام «بصمة الإصبع» و تقنية Face ID.