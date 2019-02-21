بيع 370 مليون هاتف ذكي في العالم بحلول 2021

المصدر: نيودلهي - وكالات

كشفت شركة الأبحاث «كاونتر بوينت ريسيرش» عن أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع بيع ما يقرب من 370 مليون هاتف ذكى في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لما نشره موقع تقني هندي، لن يؤدي ذلك فقط إلى تعريف المستخدمين بقاعدة العملاء على الإنترنت والتطبيقات والخدمات عالية السرعة، بل سيفتح أيضًا مجموعة جديدة من فرص الأعمال والأرباح، ما يخلق فرصة لزيادة مبيعات الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن يوفر إيرادات تبلغ قيمتها نحو 28 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وقال الباحثون: «في حين أن الانتقال إلى الهواتف الذكية قوي، إلا أن المستخدمين الأقل معرفة بالناحية التقنية والمستخدمين الجدد يستمرون في تفضيل شكل الهاتف المميز وواجهة المستخدم».