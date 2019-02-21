قطار أنفاق صيني من دون سائق

المصدر: تشنغدو - شينخوا

ذكرت صحيفة «سيتشوان ديلي»، أن مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين اختبرت قطار أنفاق يعمل بأعلى مستوى من التشغيل الآلي في مدينة تشنغدو عاصمة المقاطعة.

وأضافت الصحيفة، إن القطار هو أول قطار في البلاد يعمل بمستوى تشغيل آلي من الدرجة الرابعة ويضم ثماني عربات.

وتعمل القطارات ذات النظام الآلي من الدرجة الرابعة، بشكل آلي في جميع الأحوال، ويتضمن ذلك فتح وغلق الأبواب، ورصد العوائق والتعامل مع حالات الطوارئ، وفقاً للرابطة الدولية للنقل العام.

ويسمح الخط الطويل الذي يقطعه القطار بأن يقَّل 3496 شخصاً في الرحلة الواحدة، وهو عدد أكبر مما تستوعبه قطارات الأنفاق الآلية الموجودة حالياً في بكين وشنغهاي.