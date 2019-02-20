نمو الأجور في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

خلص تقرير لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إلى أن الأجور تنمو الآن بأسرع وتيرة لها منذ عقد من الزمان، وذلك في وقت تعمل فيه الشركات جاهدة لسد الشواغر لديها.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المكتب القول إن متوسط الأجور باستثناء الحوافز نما بنسبة سنوية قدرها 3.4% آخر ثلاثة أشهر من عام 2018.

وقد بلغ عدد العاملين مستوى قياسياً، ما أدى لتراجع معدل البطالة. وكان عدد العاملين قد ارتفع بواقع 450 ألف موظف على مدار العام الماضي.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أنه من المرجح أن يرفع بنك انجلترا من معدلات الفائدة في ظل اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بهدف التخفيف من ضغوط التكاليف.