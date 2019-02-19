«ليغو للألعاب» تفتتح مقرّها الإقليمي في دبي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركة تصنيع الألعاب الدنماركية المعروفة بتصنيع مكعبات ليغو المشهورة عالمياً بالافتتاح الرسمي لمقرّها الجديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي. وتعزز الشركة من خلال هذه الخطوة التزامها بتقديم ألعاب «ليغو» إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال في أكبر عدد ممكن من البلدان، وتوفير تجربة ليجو الترفيهية التعليمية عالية الجودة لمزيد من الأطفال حول العالم.

وتزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانات هائلة لمجموعة «ليغو»، إذ من المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال فيها 125 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 0 و14 سنة بحلول عام 2028. ويغطي المقر الإقليمي الجديد مساحة واسعة تضم 68 سوقاً.

وقال ييروين بيير، مدير عام وحدة أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة ليغو: «نحن متحمسون لافتتاح مكتب المجموعة الجديد في دبي ومواصلة الاستثمار في توسيع نطاق أعمالنا للإسهام في تقديم تجربة ليغو إلى المزيد من الأطفال في جميع أنحاء العالم. وسوف يسهم وجودنا بالمنطقة في فهم الأسواق المحلية والمستهلكين بشكل أفضل».