ثلثا الراغبين بشراء سيارة مستعملة يفضلون الدفع نقداً

المصدر: دبي - البيان

كشفت «دوبيزل موتورز»، أن ثلثي الراغبين بشراء سيارة مستعملة يفضلون الدفع نقداً، حسب استطلاع أجرته المنصة وشارك فيه أكثر من 1100 مستخدم على «دوبيزل موتورز» في يناير 2019. وذكر الاستطلاع أن 65% من المشاركين يفضلون الدفع نقداً لشراء السيارة، بينما رجّح 44% منهم التوجّه نحو الدفع عن طريق التمويل البنكي.

وقال عمرو الجابري، مدير عام دوبيزل موتورز: «نوفر للمستخدمين منصة مثالية لشراء وبيع السيارات المستعملة، كوننا أكبر منصة للسيارات في الإمارات. ويُظهر الاستطلاع مدى شعبية المعاملات النقدية بين المقيمين الذين يرغبون بشراء سيارات مستعملة.

ومع تزايد عدد المستخدمين الذين يختارون شراء سيارة مستعملة بدلاً من شراء سيارة جديدة بحثاً عن أسعار مناسبة، تُقدّم المنصة للمستخدمين خدمات جديدة لضمان جودة السيارات التي يشترونها، إذ تُقدّم خدمات الإعلانات المُعتمدة وفحص السيارة، فحصاً شاملاً».