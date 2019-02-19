«طيران الإمارات» تطرح نماذج لطائراتها تحمل شعار «إكسبو»

المصدر: دبي- البيان

طرحت «طيران الإمارات» في متاجرها الرسمية بدبي إصدارات محدودة من نماذج طائرات أسطولها بملصقات شعار إكسبو 2020 دبي. وصممت النماذج بـ15 شكلاً تشمل طائرات إيرباص A380 وبوينغ 777 وبثلاثة ألوان تمثل المواضيع الرئيسة للمعرض، وهي البرتقالي والأزرق والأخضر.

وتتوفر هذه المجسمات للبيع في المتاجر الرسمية لطيران الإمارات في الإمارات، ومطار دبي الدولي وعبر الإنترنت. كما ستتوفر تشكيلة منها على رحلات الناقلة اعتباراً من مارس 2019.

ووضعت «طيران الإمارات»، الشريك الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، ملصقات بثلاثة ألوان على 40 طائرة ضمن أسطولها من طائرات بوينغ 777 وإيرباص A380، وفقاً لمواضيع المعرض الثلاثة وهي: الفرص (الملصق باللون البرتقالي) والتنقل (الأزرق) والاستدامة (الأخضر).

وتحقق «طيران الإمارات» التواصل بين الناس والأماكن والاقتصادات على مستوى العالم، وتخدم شبكة عالمية واسعة تغطي أكثر من 150 وجهة في 86 دولة عبر القارات الست. وتلتزم الناقلة بمستقبل مستدام وتعمل على تقليل أثر عملياتها على البيئة، كما تدعم مبادرات حماية الحياة البرية والحفاظ على البيئة. ومن خلال مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، تتعاون الناقلة مع شركاء في مجتمعات عديدة لتزويد الأطفال المحرومين بخدمات التعليم والرعاية الصحية والفرص لمستقبل أفضل.

ويعقد «إكسبو 2020» دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ويعرض حلولاً مبتكرة لعدد من أبرز التحديات في العالم، كما يجمع بين الناس في مكان واحد لتبادل الأفكار.