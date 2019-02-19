«أبل» تتجه لإنتاج هاتف قابل للطي

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير أن شركة «أبل» تتجه هي الأخرى إلى إنتاح هاتف محمول قابل للطي، وذكر التقرير أن الشركة تخطط للكشف عن هاتفها الجديد خلال عام 2020، إلا أن أحد التقارير كشف عن أحدث التسريبات لبراءة اختراع سجلت مؤخراً من «أبل» في أكثر من تصميم.

وأضاف التقرير: «رغم أن العديد من عمالقة التكنولوجيا يستعدون للكشف عن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي المقرر إطلاقها في مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد قبل نهاية هذا الشهر في برشلونة، إلا أن أبل ما زالت تضع المخططات الأولى لتصميم إصدارها المقرر إطلاقه في 2020».

فيما أوضحت براءة اختراع «أبل» اللمحات الأولى لتصميم الهاتف القابل للطي، والذي سجل في 2011، وتم تحديثه في 2016 من جديد، حيث يتميز تصميم «أبل» بنظام ميكانيكي لفتح وإغلاق شاشة الهاتف، كما يأتي تصميم آخر بوحدتين تربط بينها فواصل وهو أبسط تصميم بين براءات اختراع «أبل».