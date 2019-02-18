الابتكار.. أداة لكسب سباق خدمات الأفراد في البنوك

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

فرضت التطورات والتغيرات المتسارعة في كل نواحي الحياة وارتفاع حدة المنافسة تحديات كبيرة على قطاع النظام المصرفي في العالم وأضحى لزاماً على البنوك انتهاج الإبداع والابتكار خلال عملية استحداث الخدمات والمنتجات التي تطرحها في السوق، لاسيما في ظل وجود مساحة تنافسية ضيقة في أنشطة الخدمات المرتبطة بالأفراد.

منافسة

ويوضح شاكر زينل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي إن اشتداد المنافسة أصبح من أهم سمات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ومن لا يستطيع مواكبة تغيرات السوق يعد خارج المنظومة الفاعلة.

ويضيف: تنعكس أهمية الابتكار بوضوح في ضرورة تلبية تطلعات واحتياجات العملاء الذين يعتمدون بشكل كبير على التكنولوجيا لتيسير حياتهم وأعمالهم اليومية، فالحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن العميل بات مطّلعاً على المنافع التكنولوجية التي توفرها البنوك، مما يؤثر على قراره في اختيار مزود الخدمات الذي يرغب بالتعامل معه.

وعلى اعتبار الابتكار أحد مرتكزات رؤية الإمارات 2021 والذي يهدف إلى ترسيخ مفهوم وثقافة الابتكار في جميع مؤسسات الدولة بما يساهم في بناء اقتصاد معرفي ومتنوع، انتهجت الإمارات سياسة استراتيجية تركز على تبني أحدث الابتكارات والتقنيات الجديدة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا «بلوك تشين»، والحوسبة السحابية.

تحول رقمي

وقد توجه القطاع المصرفي بالدولة نحو التحول الرقمي بما يخدم احتياجات العملاء ويقدم تجربة مبتكرة وسهلة ويوفر الجهد والموارد من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في الخدمات المصرفية الرقمية، كما ساهم تطبيق الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة البنوك على معرفة حاجات العملاء، وبالتالي تسهيل وصولهم إلى الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى تقليل تكاليف التعاملات البنكية للعميل والبنك على حد سواء.

وتكمن أهمية تكنولوجيا الحوسبة السحابية في دورها المهم في حماية بيانات العملاء وتوفير حلول تخزين فعّالة، فضلاً عن التحقق من هوية الأفراد المتعاملين مع البيانات. وتؤكد التقارير قدرة الدولة على توفير الخدمات المصرفية الرقمية، ومن المتوقع أن تصبح الإمارات سوقاً رئيسية لمزوّدي الخدمات المصرفية الرقمية.

والجدير بالذكر أن ثلاثين شركة من شركات التقنية المالية (فينتك) تنتشر في الدولة من أصل ثمانين شركة تعمل في المنطقة.

فرع جديد

وانطلاقاً من التزام البنك التجاري الدولي في دعم تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 في مجال الابتكار والتحول الرقمي، قام البنك بافتتاح أول فرع من الجيل الجديد؛ إذ يتميز الفرع بوجود أماكن مخصصة للتواصل بين العملاء وموظفي البنك، إلى جانب تقنيات رقمية تتيح للعملاء الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ونقاط الخدمة الذاتية.

كما يستضيف الفرع ورش عمل وندوات لتعريف العملاء بالخدمات المصرفية للأفراد الميسورين والخدمات المصرفية للأعمال التي يقدمها البنك بما يتماشى مع استراتيجيته الرامية إلى وضع العميل في المقام الأول.