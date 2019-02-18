«طيران الإمارات» ثاني أكثر العلامات التجارية ألفة في الدولة

المصدر: دبي - البيان

ارتقت شركة «طيران الإمارات» للمرتبة الثانية ضمن أكثر العلامات التجارية ألفة في الدولة، وفقاً لتقرير «إم.بي.إل.إم 2019» المتعلق بتعزيز الألفة للعلامات التجارية. وتستمر علامة «طيران الإمارات» في الارتفاع بعد تصنيفها من أفضل 10 علامات لأول مرة في عام 2018، حيث احتلت المرتبة السادسة، ولا تزال حتى الآن هي العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة التي تصنف ضمن المراتب العشر الأولى في الإمارات.

ويتم تعريف مدى ألفة العلامة التجارية مؤشراً جديداً، من شأنه أن يعزز ويقوي روابط الولاء بين المستخدم والعلامة التجارية، وتكشف الدراسة أن العلامات التجارية التي تخلق علاقات أكثر ألفة وعمقاً مع المستخدمين تقدم نتائج رائعة من حيث الإيرادات ونمو الأرباح، وعملاؤها على استعداد لدفع سعر أعلى لمنتجاتها.

وقال وليام شينتاني، الشريك الإداري في «إم.بي.إل.إم» دبي: «نحن متحمسون لرؤية شركة طيران الإمارات تعمل على هذا المستوى العالي لتصل إلى المركز الثاني هذا العام، حيث تعمل علامة طيران الإمارات بشكل ممتاز، فهي لا تزال تفوق التوقعات وتقدم خدمة وجودة متميزة بين الخصائص الديموغرافية الرئيسية. وأقوى نموذج لها هو نموذج التكامل، والذي يرتبط مباشرة بتقديم خدمات عالية الجودة. كما تتفوق على منافسيها في قطاع السفر ضمن كل النماذج الأخرى».

بالإضافة إلى ذلك، احتلت شركة «آبل» المركز الأول، حيث أفاد 32% من المستخدمين بأنهم لا يستطيعون العيش بدون العلامة التجارية. وسجلت صناعة السيارات أعلى الدرجات إجمالاً باعتبارها الصناعة الأكثر ألفة في الإمارات، مع خمس من أفضل 10 علامات تجارية هي: (فورد ومرسيدس وأودي ولكزس وبي أم دبليو).

وجاء موقع «يوتيوب» ضمن أفضل 10 مراكز للمرة الأولى، وحسّن ترتيبه من رقم 20 عام 2018 إلى رقم 10 في 2019، وهو اتجاه للنمو تتوقعه شركة «إم.بي.إل.إم» في المستقبل. وفي غضون ذلك، قفز نسكافيه 26 مرتبة ليصل إلى قائمة أفضل 10 مراتب، حيث انتقل من المرتبة 33 عام 2018 إلى المرتبة 7 في 2019.