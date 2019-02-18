تحديث جديد لخرائط «غوغل»

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير أن «غوغل» تجهز تحديثاً جديداً لخرائطها يوفر للمستخدمين قدرة التطبيق على حذف سجل الأماكن على أساس دوري بشكل تلقائي.

وذكر التقرير أن خدمة خرائط «غوغل» توفر للمستخدمين حالياً خياراً يتيح حذف سجل مواقعهم، لكن رغم ذلك فهذه العملية تتم بشكل يدوي لأنه يتم الوصول إلى هذه الميزة من خلال الإعدادات، الأمر الذي يجعلها غير واضحة لكل المستخدمين، إلا أن التحديث الجديد سيقوم بتضمين ميزة جديدة تعمل على حذف سجل الأماكن تلقائياً.

وحتى الآن لا توجد الكثير من المعلومات عن الميزة، لكن التقرير قال إنها ستكون تلقائية، بحيث ستؤدي إلى حذف سجل الأماكن لحساب معين على غوغل، لكن لم يذكر عدد المرات التي سيتم فيها الحذف.