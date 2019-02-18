زيادة عدد الهجمات الإلكترونية في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

كشف تقرير أن الهيئة الاتحادية لأمن تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، سجلت زيادة واضحة في عدد هجمات قراصنة في البلاد، وخاصة على مشغلي بنى تحتية حساسة. وذكرت صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس، أنه تم إخطار الهيئة بـ 157 هجوماً من مثل هذه الهجمات خلال النصف الثاني من عام 2018، مستندة في ذلك إلى أعداد لم يتم نشرها رسمياً حتى الآن.

وفي تقرير سابق للهيئة عن الفترة بين أول يونيو 2017 وحتى 31 مايو 2018، وصل إلى الهيئة 145 إخطاراً بمثل هذه الحالات، فيما كان العدد وصل إلى 34 حالة في الفترة الزمنية ذاتها بين عامي 2016 و2017، بحسب بيانات الهيئة.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة الاتحادية لأمن تكنولوجيا المعلومات تفترض وجود عدد لم يتم الإبلاغ عنه ولم يتم تحديده لمثل هذه الحالات. يشار إلى أنه يندرج ضمن مشغلي البنى التحتية الحساسة في ألمانيا منظمات ومؤسسات من قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والصحة والمياه.