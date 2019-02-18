تطبيقات مصرفية مزيفة تستهدف مستخدمي «أندرويد»

المصدر: دبي - البيان

حذر باحثو شركة «إسيت» للتقنية من التقليل من شأن التهديد الذي تسببه التطبيقات المصرفية المزيفة، وهو نوع من البرمجيات الخبيثة المصرفية المتنقلة التي تنتحل صفات التطبيقات التمويلية الشرعية لسرقة أوراق اعتماد أو أموال من الحسابات المصرفية للضحايا. وعلى الرغم من أن تلك التطبيقات المزيفة أبعد ما تكون عن التطبيقات المتقدمة من الناحية التقنية، إلا أنها تتمتع بمزايا استراتيجية تجعلها فعّالة نسبياً لأنواع أكثر تطوراً من البرمجيات الخبيثة لديها الأهداف نفسها.

جاء ذلك ضمن بحث أعدته شركة «إسيت» يتعلق بالمشهد الحالي للبرامج الضارة المصرفية في نظم التشغيل أندرويد.