«مايكروسوفت» تبدأ اختبار نسخة «ويندوز 10» الجديدة

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

أعلنت «مايكروسوفت» أنها بدأت عملية اختبار نسخة جديدة من نظام تشغيلها «ويندوز 10»، إلا أن هذه النسخة لن تصدر قبل 2020، حيث ترى «مايكروسوفت» أن هذه النسخة تحتاج إلى الكثير من الوقت لإجراء الاختبارات على عكس المعتاد، إذ إن الشركة لم تطلق أياً من التحديثات الكبيرة لعام 2019 بعد، وبدأت بالفعل اختبار نسخة 2020.

وتقوم «مايكروسوفت» عادة بإطلاق تحديثين كبيرين لنظامها في مارس أو أبريل من كل عام ومن ثم أكتوبر أو نوفمبر، إلا أنه حتى الآن لم تصل أي نسخة للمستخدمين .

وكشف التقرير أن النسخة التي تعمل «مايكروسوفت» على اختبارها في الوقت الحالي تحمل اسم 20H1 على النسخة التي بدأت اختبارها، وهو اسم يوحي بأنه تحديث 2020 في النصف الأول من العام، وقد بدأ المطورون بالفعل بالحصول على النسخة لاختبارها.