«سي. إم. إي» أغلى علامة بورصة تجارية في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت مجموعة «سي إم إي» مشغلة البورصات الأمريكية قائمة أغلى 10 علامات بورصات تجارية في العالم لعام 2019 في تقرير نشرته شركة «براند فاينانس» البريطانية. فقد ازدادت قيمة علامتها التجارية بنسبة 39.2% لتصل إلى 1.9 مليار دولار من 1.3 مليار دولار في 2018.

وتعد هذه زيادة جوهرية في قيمة العلامة التجارية، بعد انخفاض بنسبة 1٪ في 2018 نتيجة لتركيزها على فرص جديدة في الابتكار والتنوع بما في ذلك تجدد شعبية العقود الآجلة.

وتلتها في المرتبة الثانية بورصة هونغ كونغ أو سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ وتُعرَف اختصاراً باسم (SEHK). وبلغت قيمة علامتها التجارية 1.4 مليار دولار من 973 مليون دولار في 2018 بزيادة 45.2%.

وفي المرتبة الثالثة جاءت سوق نيويورك للأوراق المالية حيث ازدادت قيمة علامتها التجارية بنسبة 28% لتصل إلى 1.3 مليار دولار من 1.05 مليار دولار في 2018.

وفي المرتبة الرابعة جاءت بورصة «آي سي أي» الأمريكية حيث ازدادت قيمة علامتها التجارية بنسبة 34% لتصل إلى 1.1 مليار دولار من 782 مليون دولار في 2018. وقد نشطت البورصة في توسيع أعمالها العام الماضي. ففي أبريل أعلنت أنها ستستحوذ على بورصة شيكاغو، وهي بورصة كاملة الخدمات بما في ذلك التداول والبيانات وخدمات الإدراج التجاري.

وحلت خامساً بورصة ناسداك الأمريكية (الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية بنظام الاقتباس الآلي) هي البورصة الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية حجم التداولات. وازدادت قيمة علامتها التجارية بنسبة 16.32% لتصل إلى 926 مليون دولار من 797 مليوناً في 2018.

أما سوق لندن للأوراق المالية فقد حل في المرتبة 9 بقيمة 407 ملايين دولار من 395 مليون دولار في 2018 بزيادة 0.1%.