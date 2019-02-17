انخفاض شحنات الهواتف الذكية في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

تراجعت شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 11.4% في يناير، لتصل إلى 32.15 مليون وحدة، حسبما أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس.

وفي الشهر الماضي، شكلت الهواتف الذكية 94.4% من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في البلاد، وفقاً لتقرير من الأكاديمية، وهو معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وانخفضت شحنات الهواتف المحمولة العامة بنسبة 12.8% في يناير لتصل إلى 34.05% مليون وحدة، من بينها 95% من هواتف الجيل الرابع.

وشكلت الهواتف المحمولة ذات العلامة التجارية الصينية 94.2% من إجمالي الشحنات الشهر الماضي، بزيادة من 85.7% في يناير 2018، وفقاً للتقرير.