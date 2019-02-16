فنادق أبوظبي.. نمو الإيرادات والطاقة الاستيعابية

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تواصل فنادق أبوظبي تعزيز إيراداتها، بعدما وصلت إلى نحو 4.8 مليارات درهم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، وفق آخر بيانات أعلنتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، كما يواصل القطاع تعزيز قدراته الاستيعابية، عبر ضخ الاستثمارات في إقامة الفنادق ومشاريع الضيافة الجديدة.
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فندقاً ومنشأة فندقية تحتضنها الإمارة تضم 32.914 غرفة
الفنادق
52 فندقاً فئة 5 نجوم تضم 14710 غرف
36 فندقاً فئة 4 نجوم تحتضن 7728 غرفة
34 فندقاً فئة 1 إلى 3 نجوم توفر 4710 غرف
الشقق الفندقية
الفاخرة: 19 فندقاً يضم 3327 غرفة
الممتازة: 14 فندقاً يضم 1615 غرفة
العادية: 12 فندقاً يضم 713 غرفة
الإيرادات خلال أول 11 شهراً من 2018
يناير - 471 مليوناً
فبراير – 471 مليوناً
مارس – 542 مليوناً
أبريل – 498 مليوناً
مايو – 368 مليوناً
يونيو – 299 مليوناً
يوليو – 339 مليوناً
أغسطس – 339 مليوناً
سبتمبر – 363 مليوناً
أكتوبر – 483 مليوناً
نوفمبر – 689 مليوناً