فنادق أبوظبي.. نمو الإيرادات والطاقة الاستيعابية

المصدر: إعداد - رامي سميح غرافيك: محمد أبوعبيدة

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تواصل فنادق أبوظبي تعزيز إيراداتها، بعدما وصلت إلى نحو 4.8 مليارات درهم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، وفق آخر بيانات أعلنتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، كما يواصل القطاع تعزيز قدراته الاستيعابية، عبر ضخ الاستثمارات في إقامة الفنادق ومشاريع الضيافة الجديدة.

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فندقاً ومنشأة فندقية تحتضنها الإمارة تضم 32.914 غرفة

الفنادق

52 فندقاً فئة 5 نجوم تضم 14710 غرف

36 فندقاً فئة 4 نجوم تحتضن 7728 غرفة

34 فندقاً فئة 1 إلى 3 نجوم توفر 4710 غرف

الشقق الفندقية

الفاخرة: 19 فندقاً يضم 3327 غرفة

الممتازة: 14 فندقاً يضم 1615 غرفة

العادية: 12 فندقاً يضم 713 غرفة

الإيرادات خلال أول 11 شهراً من 2018

يناير - 471 مليوناً

فبراير – 471 مليوناً

مارس – 542 مليوناً

أبريل – 498 مليوناً

مايو – 368 مليوناً

يونيو – 299 مليوناً

يوليو – 339 مليوناً

أغسطس – 339 مليوناً

سبتمبر – 363 مليوناً

أكتوبر – 483 مليوناً

نوفمبر – 689 مليوناً