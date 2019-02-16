خُمس الكوريين يدمنون الهواتف الذكية

المصدر: سيئول - وكالات

كشفت دراسة أجرتها وزارة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات الكورية، عن أن هناك نسبة كبيرة للغاية من الكوريين يطلق عليهم «مدمنون» للهواتف الذكية ومواقع الإنترنت.

ووفقاً لموقع (world.kbs)، قالت الدراسة، التي تعمل للتعرف على مدى الإفراط في الاعتماد على الهواتف الذكية لعام 2018، أن نسبة المفرطين في استخدام الهواتف الذكية من الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و69 عاماً، قد بلغت 19% في العام الماضي، لتسجل زيادة مستمرة بعد أن كانت 17% في عام 2016، و18% في عام 2017.

وأوضحت الدراسة أن المواقع التي تجذب الكوريين وتجعلهم يدمنونها هي برامج المراسلة الفورية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، وأخيراً المواقع الإخبارية.

وقد جرى البحث الكوري على 28 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد، ويدرك 77% من المفرطين على الهواتف الذكية خطورة الأمر.