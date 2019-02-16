ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال يناير الماضي بأسرع وتيرة لها خلال ستة أشهر، مع إقبال المستهلكين على الاستفادة من عروض التخفيضات على الملابس.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أنه بعد استثناء مبيعات وقود السيارات، ارتفع كم السلع المباعة من المتاجر وعبر الإنترنت في يناير بنسبة 2ر1%، مقارنة بشهر ديسمبر، عندما انخفضت المبيعات بنسبة 1% بعد انتهاء يوم الجمعة البيضاء. وبلغت نسبة الزيادة في الحجم الإجمالي للمبيعات في بريطانيا 1%.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن حجم المبيعات زاد بفضل مبيعات الملابس التي شهدت نمواً بنسبة 1ر2%، كما انتعشت مبيعات السلع الغذائية. من جهة أخرى، تراجعت مبيعات السلع المنزلية بنسبة 4ر4%، وهو أكبر تراجع من نوعه منذ مايو 2017.