استقرار معدل البطالة عند 15.5% في تونس

المصدر: تونس - د ب أ

كشفت بيانات رسمية في تونس أمس عن استقرار معدل البطالة عند 15.5% خلال الربع الأخير من عام 2018.

واستقرت نسبة البطالة عند نفس المعدل مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، برغم الزيادة الطفيفة في عدد العاطلين.

وبحسب البيانات، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، بلغ عدد العاطلين 644.9 ألف عاطل من مجموع السكان النشيطين في البلاد مقابل 642.8 ألف عاطل في الربع الثالث من 2018.

ويبلغ عدد السكان النشيطين في تونس4.152 ملايين من بين حوالي 11 مليون نسمة. وتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2.9% العام الحالي مقابل 2.6% في عام 2018.