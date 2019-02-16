«واتساب» تجرّب تحديثاً جديداً

المصدر: نيويورك - وكالات

حصلت خدمة التراسل الفورى «واتسآب» على تحديث تجريبي يعيد تصميم صفحة إعداداته بشكل كامل، حيث تم إعادة تصميم الصفحة وكذلك بعض الأقسام بشكل كامل، بما في ذلك التخلص من الفواصل بين الخطوط، وإضافة بعض الرموز الجديدة الملونة باللون الأخضر، إضافة إلى بعض التغييرات في واجهة استخدام البيانات.

وأفاد تقرير تقني بأنه عند الانتقال الآن لشاشة الإعدادات الرئيسية سيمكن للمستخدم ملاحظة الأيقونات الجديدة، والأقسام الفرعية لكل عنصر، مع إعادة تنظيم بعض العناصر، وفيما يخص بقية الإعدادات فهي تتبع نفس النمط، حيث لا مزيد من الخطوط الفاصلة ولا مزيد من مربعات الاختيار.

ويمكن الآن للمستخدمين رؤية كل الإحصائيات أسفل عنوان كل قسم مباشرة، مما يسمح للمستخدم بالحكم بسرعة على مقدار ما قام به «واتسآب» من سعة تخزين أو استهلاك للبيانات، كما تم إعادة تنظيم شاشة استخدام الشبكة بشكل كامل، حيث سابقاً كان من المستحيل تحليلها، لكن الآن تم استبدال البايتات والعناوين برسوم بيانية يمكن قراءتها بسهولة».