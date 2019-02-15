236 % قفزة مبيعات التجارة الإلكترونية لعيد الحب

المصدر: دبي - البيان

كشف «مؤشر ماستركارد السنوي للحب» أن المستهلكين في الإمارات يفضلون أن يكونوا منظمين بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بالحب، حيث تشعل المناسبة الطلب على الهدايا في الإمارات وأيضاً على مستوى العالم.

ووفقاً للمؤشر، الذي يُعد دراسة تحليلية للمعاملات المتعلقة بيوم الحب من 11 إلى 14 فبراير، والتي تتم عبر بطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع على مدار 3 سنوات متتالية وهي (2016 - 2017 - 2018) فإن غالبية الناس في الدولة يخططون بشكل مسبق عند شراء هدايا لأحبائهم، مع إجراء 29% من عمليات الشراء الخاصة بيوم الحب في 11 فبراير.

تعدد الخيارات

وكشفت الدراسة أن عدداً أكبر من المستهلكين من أي وقت مضى باتوا يضعون ثقتهم في تعدد الخيارات والسرعة والملاءمة التي تؤمنها عملية الشراء عبر الإنترنت لإدخال السعادة على قلوب أحبائهم في أكثر أيام السنة رومانسيةً. فيما استمر عدد معاملات التجارة الإلكترونية الخاصة بهدايا عيد الحب في النمو بوتيرة متسارعة، حيث شهدت ارتفاعاً 236% بين 2016 و2018.

وتستمر الورود في التربع على رأس الخيارات الأكثر تفضيلاً من قبل المستهلكين في الدولة للتعبير عن مشاعرهم. واستمر الإنفاق على باقات الورود في التزايد بشكل عام، حيث ارتفع 176% في 2018 مقارنة بـ 2016، في حين ارتفع عدد معاملات الشراء 164%.

حجوزات السفر

وفي ظل التوجه العالمي للأشخاص الذين يفضلون التجارب على السلع المادية، فقد انخفضت نسبة المعاملات الخاصة بالمجوهرات بشكل طفيف خلال العامين الماضيين، في حين شهد حجم حجوزات السفر والتنقل زيادة ملحوظة، حيث نمت هذه الحجوزات 26% عام 2018، مشكلة 23% من إجمالي الإنفاق خلال فترة عيد الحب، ما يسلط الضوء على التوجه المتنامي لدى المستهلكين للذهاب إلى ملاذ رومانسي للاحتفال بهذه المناسبة.

ومن ناحية أخرى، استمر زخم استخدام تكنولوجيا المدفوعات اللاتلامسية لسداد قيمة الفواتير، حيث ارتفعت قيمة هذه المعاملات بنسبة كبيرة بلغت 2,408% منذ 2017 وهو ما يتماشى بشكل تام مع التوجهات الحالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يسارع المستهلكون المواكبون لأحدث المستجدات إلى احتضان الأمان والراحة، والمتمثلة في المدفوعات الرقمية.

الدفع الرقمي

وجاءت نتائج الدراسة التي أجرتها ماستركارد مشجعة للغاية، وهي تُبرز الوتيرة المتسارعة لتبني حلول الدفع الرقمية بين المستهلكين في الإمارات.

وشهد الإنفاق المبني على العاطفة في الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً 10% في الفترة من 2016 إلى 2018، مع زيادة بنسبة 20% في حجم المعاملات.

وشهدت عمليات الدفع اللاتلامسية نمواً هائلاً، حيث ارتفعت حصة المعاملات التي تتم بالاعتماد على هذه التقنية 829% منذ 2017 وارتفعت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 1,252% خلال نفس الفترة.

وارتفع معدل الإنفاق على الورود مقارنة بعام 2016، مع زيادة بنسبة 94% في عدد المعاملات ونمو في إجمالي الإنفاق بنسبة 112%.

وبشكل مماثل، ازداد الإنفاق على حجوزات الفنادق والرحلات، مع زيادة في عدد المعاملات بنسبة 20% و38% على التوالي بين عامي 2016 و2018.