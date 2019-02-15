صحيفة إيرلندية: متعة السياحة الحقيقية في دبي

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قالت صحيفة «إيريش إيكزامينر»، إن متعة السياحة الحقيقية تكون في دبي موضحةً أنه رغم أن دبي تشتهر بالأبراج الشاهقة المرتفعة في كل مكان، فإن المدينة تعج بمزارات سياحية عديدة جذابة لابدّ ألّا تفوت عشاق السياحة العالمية ومهما كانت تفضيلاتك في السياحة فإن دبي سوف تلبي لك ذلك.

وقالت الصحيفة الإيرلندية: إن دبي مدينة العمل الجاد والترفيه الرائع في نفس الوقت ولابدّ لك أن تبدأ يومك بالنظر إلى المدينة نظرة بانورامية من منصة المشاهدة في برج خليفة أعلى ما شيّده الإنسان على وجه الأرض أبرز معالم المدينة.

وأضافت : إنه يمكن للزائر الاستمتاع بالشواطئ المشمسة التي تتميّز بها غالبية فنادق دبي الفاخرة التي ترصع الشاطئ حيث توفر تجارب سياحية رائعة من حيث الفخامة أو مستوى الخدمة وبعد انتهاء النهار عليك بالتوجّه إلى أفضل قائمة من المطاعم التي لا يمكن أن تجدها في مدينة ما من حيث التنوّع والفخامة. ثم يأتي دور التسوّق، إذا توفر لك الوقت في ذاك اليوم. أما إذا انتهى اليوم، فيكون أول ما تفعله في اليوم التالي، حيث تعد دبي من أهم وجهات التسوق حول العالم.