مهرجان المصابيح التايواني 2019 يغازل السياح من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

دعا مكتب السياحة التايواني في الإمارات، سكان الدولة، إلى حضور مهرجان المصابيح 2019، الذي يبدأ 19 الجاري ويستمر حتى 3 مارس، بمقاطعة بينغتونغ في تايوان.

ويحتفي المهرجان السنوي، الذي يحل في الشهر القمري الأول من السنة الصينية الجديدة، بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، حيث سيتم تقديم عروض موسيقية وثقافية، وفطائر أرز الطحين الشهيرة، إضافة إلى فرصة التسوق، ومشاهدة عروض الألعاب النارية، كل ذلك تحت سماء مليئة بالمصابيح الملونة.

وتعتبر تايوان من أهم الوجهات التي توفر المنتجات الحلال للزوار، وتشهد حركة سياحية متزايدة في السنوات الأخيرة من دول الخليج العربي بحسب المكتب السياحي، ويشكل السياح من الإمارات 6% من إجمالي السياح الذين يزورون البلاد سنوياً، والذين يبلغ عددهم حوالي 22000 سنوياً بغرض السياحة أو الأعمال.