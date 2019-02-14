الصين تبدأ تشغيل أول ميناء يعمل بالجيل الخامس

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت الصين بدء تشغيل ميناء «تشينجداو» الواقع في مقاطعة شاندونج شرقي البلاد، بشبكة اتصالات الجيل الخامس، ليصبح أول ميناء في العالم يعمل بهذه التقنية.

وقالت نائبة المدير التنفيذي لشركة «تشاينداو نيو تشيانوان المحدودة لموانيء الحاويات» يانغ جيه مين، في تصريح أمس، إن ميناء تشينغداو نجح في إنهاء أعمال تحميل وتفريغ الحاويات باستخدام رافعة جسرية للتحكم عن بعد، تعمل على شبكة الجيل الخامس، ما يجعلها أول رافعة جسرية في العالم تطبق هذه التقنية في التشغيل الفعلي، بدلاً من الإرسال عبر الألياف الضوئية، بحيث يمكن مراقبة عملية التشغيل من خلال الإرسال اللاسلكي المستند إلى تقنية الجيل الخامس.