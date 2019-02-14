«أمازون» تستحوذ على شركة حلول لاسلكية

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت «أمازون» استحواذها على شركة «Eero» المتخـــصــصة في حلول الشبكات اللاسلكية وتطبيق تقنية Mesh في أجهزة راوتر واي فاي التي تعمل بواسطتها على إيصال إشارات الإنترنت اللاسلكي لكل أرجاء المنطقة المراد تغطيتها بكفاءة عالية كالمنازل الواسعة.

إلا أن الشركة لم تكشف عن القيمة المالية للصفقة وتقوم تقنية Mesh بالاعتماد على راوتر واي فاي رئيسي، إضافة لأكثر من وحدة مساعدة شبيهة بـ Access Point يتم توزيعها على أبعاد مختلفة، فيما تحمل جميعها اسماً موحداً وتوفر سرعة وثباتاً في الاتصال، كما يتم التحكم فيها وربط الأجهزة ومنتجات المنزل الذكي معها بكل سهولة عبر تطبيقها الخاص. تأتى الخطوة بعد عملية تعاون مشترك بين الشركتين استمرت سنوات.