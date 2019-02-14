ابتكار دراجة كهربائية بتقنية 3D

المصدر: نيويورك - وكالات

ابتكر باحثون في شركة «بيج ريب» الأمريكية، دراجة كهربائية مستوحاة من لعبة «ترون»، أطلق عليها اسم «ذا نيرا»، وأهم ما يميزها هو أنها مطبوعة كاملة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، فضلاً عن أن إطاراتها لا تحتوى على الهواء.

وقال ستيفان بيير المدير التنفيذي للشركة المنتجة لهذه الدراجة: «كان هدفنا إظهار الإمكانات الحقيقية للطباعة ثلاثية الأبعاد، وعرضها للمصممين والمهندسين والمعماريين والمستهلكين»، موضحاً أنه على الرغم من أن هذه الدراجة لم تعرض للبيع بعد، إلا أن تكلفتها المتوقعة تصل إلى 2600 دولار.

وتمثل دراجة «ذا نيرا» أول دراجة كهربائية مطبوعة بتقــنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لكن في الواقع، سبق أن صنعت دراجة من هذا النوع، ضمن مشروع اسمه «ذا لايت رايد».