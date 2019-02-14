«غوغل» تسعى لضم مهندسين من «كوالكوم» و«إنتل»

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

تسعى «غوغل» لضم مهندسين من شركتي «كوالكوم» و«إنتل»، بهدف تطوير وتصميم شرائح ومعالجات للأجهزة الذكية ومراكز البيانات بنفسها، وذلك بدلاً من الاعتماد على شركات أخرى مثل «إنتل» و«إنفيديا» و«كوالكوم»، وهو الأمر الذي سبقت به «أبل» من خلال تصميم الرقاقة بنفسها ومن ثم تصنيعها في الصين.

وذكر موقع تقني هندي أن غوغل تسعى لتسريع العمل في قسم المعالجات، حيث قامت مؤخراً بضم 16 مهندساً جديداً للفريق جاؤوا من أهم الشركات في المجال، حيث ضمت مهندسين من شركة إنتل وإنفيديا، وكذلك كوالكوم.

ومن المعروف أن شركات مثل إنفيديا وإنتل تنتج رقاقات ومعالجات أفضل، وذلك بالحديث عن الأجهزة مرتفعة الإمكانيات ومراكز البيانات.