تراجع مبيعات ألعاب «نيكسون ليمتد»

المصدر: طوكيو - د ب أ

تتوقّع شركة ألعاب الكمبيوتر اليابانية الكورية الجنوبية «نيكسون ليمتد» تراجع مبيعاتها في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري. وذكرت الشركة أنها تتوقع أن يتراوح صافي مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري بين 79.68 مليار ين و87.40 مليار ين، في حين كانت التقديرات السابقة تتراوح بين 63.64 مليار ين و98 مليار ين بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي الوقت نفسه تتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل خلال الربع الأول تتراوح بين 40.67 مليار ين، و47.44 مليار ين، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى تحقيق أرباح تشغيل قدرها 45.37 مليار ين، حيث كانت التقديرات السابقة تتراوح بين 25.42 مليار، 58.50 مليار ين.

أما صافي الأرباح المتوقعة للربع الأول من العام الجاري فتتراوح بين 37.92 مليار ين، و43.68 مليار ين. يأتي ذلك فيما ذكرت الشركة أن أرباح التشغيل خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت 3.91 مليارات ين، في حين كانت التقديرات تشير إلى 7.66 مليارات ين.