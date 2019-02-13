تاكسي طائر بمطار فرانكفورت قريباً

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أكدت شركة «فرابورت» الألمانية المسؤولة عن تشغيل مطار فرانكفورت، أن المطار سوف يوفر أماكن للتاكسي الطائر قريباً. وأوضحت، أنها تدرس مع شركة «فولوكوبتر» المصنعة للطائرات الصغيرة التي تشبه الطائرات المسيرة، إمكانية اعتماد هذه الطائرات كوسيلة نقل منتظمة، ضمن حركة التشغيل بأكبر مطار في ألمانيا.

وستوفر هذه الوسيلة في حالة اعتمادها رابطاً سريعاً عبر الجو، بين مطار فرانكفورت والنقاط المركزية في منطقة راين ماين. وقالت متحدثة باسم «فرابورت»: من الممكن بدء تشغيل الخدمة في مدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، كوسيلة نقل منتظمة. وأشارت إلى أنه سيتم أولاً مناقشة جميع المسائل الفنية والقانونية والأمنية المتعلقة باعتماد هذه الخدمة.