«خرائط غوغل» تختبر الواقع المعزز

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير جديد أن «غوغل» بدأت في اختبار تقنية جديدة للواقع المعزز في خدمة الخرائط التابعة لها «غوغل ماب»، والتي ستتيح للمستخدمين الحصول على مؤشرات للوجهات بتقنية الواقع المعزز وباستخدام الكاميرا الخلفية للهاتف.

ونشر موقع تقني هندي أن غوغل أعلنت في وقت سابق عن دمج تقنية الواقع المعزز في خرائط غوغل خلال مؤتمر المطورين السابق، إذ تأتي هذه الميزة لدعم المستخدم في التنقل والبحث عن الوجهات عند السير في مواقع جديدة، وذلك عن طريق تقنية الواقع المعزز التي تستخدم الكاميرا الخلفية للهاتف لتوضيح المؤشرات على الطريق.