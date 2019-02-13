تباطؤ نمو إيرادات السياحة الصينية

المصدر: بكين - رويترز

أظهرت بيانات رسمية، أمس، تباطؤ نمو إيرادات السياحة في الصين العام الماضي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، مما يلقي الضوء على تنامي المخاطر التي يتعرض لها القطاع سريع النمو في الوقت الذي يزداد فيه حذر المستهلكين الصينيين.

وأظهرت بيانات من وزارة الثقافة والسياحة الصينية، نمو إجمالي إيرادات السياحة 10.5% في 2018 إلى 5.97 تريليونات يوان (881.49 مليار دولار)، من نمو 15.1% في 2017، وفي أبطأ وتيرة منذ 2008، حين لم يزد النمو على 5.8%.

وطبقت الصين مجموعة من إجراءات التحفيز منذ أواخر 2018 لتشجيع الاستهلاك في قطاعات شتى من السيارات إلى الأجهزة المنزلية.