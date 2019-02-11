«فيسبوك» تركّز على تحديث تطبيق «ماسنجر كيدز»

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

أعلنت «فيسبوك» إلغاء خطتها لإنشاء واختبار مركز لتطوير ونشر المحتوى الترفيهي المعروف باسم «ميم»، والتركيز على تطبيق المحادثة الفورية للأطفال «ماسنجر كيدز».

وذكرت أنها لم تعد مهتمة بإصدار تطبيق «ميم» لتلاميذ المدارس، وأنها ستركز أكثر على تطبيق المحادثة الفورية الذي يستهدف الأطفال الأقل من 13 عاماً.

يذكر أن مصطلح «ميم» يقصد به فكرة أو تصرف أو أسلوب، والذي ينتشر من شخص لآخر داخل ثقافة ما غالباً بهدف نقل ظاهرة معينة، أو معنى متمثلاً في الميم.

وأشار موقع «ريكود»، المتخصص في التكنولوجيا، إلى أن الشركة أعادت هيكلة «فريق الشباب» لديها.